Петербург вышел на второе место по числу работающих на удаленке

До начала пандемии в стране удаленку предпочитали 30 тысяч граждан. Фото: Pixabay

До начала пандемии в стране удаленку предпочитали 30 тысяч граждан. Фото: Pixabay

Почти 70% сотрудников из Северной столицы рассказали, что коллегам их компаний в 2021 году так или иначе приходилось работать на «удаленке», по доле таких респондентов регион занял второе место в стране, после Московской и Свердловской областей, которые разделили первое место (71% удаленщиков).

Согласно исследованию hh.ru, больше всего тех, кому приходилось хотя бы иногда работать на удаленке — среди ИТ-специалистов (80%) и маркетологов (73%), меньше всего – среди административного персонала (43%) и специалистов по продажам (36%).

На сегодняшний день 52% компаний из Петербурга, по словам их работников, трудятся в гибридном режиме, совмещая офис и «удаленку». Больше всего такой формат работы популярен в ИТ-сфере (66%), маркетинге (53%) и в банках (51%).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что россияне стали чаще пользоваться услугой доставки готовой еды во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса. «Удаленка» может оказаться непростым испытанием для желудка.