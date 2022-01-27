Богатейшие россияне потеряли $28 млрд из-за ситуации вокруг Украины

Российские миллиардеры потеряли $28 миллиардов на фоне напряженной ситуации вокруг Украины.

Как сообщает Forbes, в середине января из-за проблем в переговорах с США и НАТО по гарантиям безопасности началось падение российского фондового рынка. Это негативно повлияло на состояние богатейших граждан РФ.

Самые крупные убытки понес основатель производителя электромобилей Arrival Денис Свердлов. Его состояние с 20 декабря сократилось на 46%. Основатель «Яндекса» Аркадий Волож лишился 26% от своего капитала. Основатель TCS Group (головная компания Тинькофф-банка) Олег Тиньков потерял 21% своего состояния.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «богатые становятся богаче, но остальные беднеют»: 10 миллиардеров вдвое увеличили состояние.