Богатейшие россияне потеряли $28 млрд из-за ситуации вокруг Украины

Богатейшие россияне потеряли $28 млрд из-за ситуации вокруг Украины
Российские миллиардеры понесли убытки. Фото: pixabay

Российские миллиардеры потеряли $28 миллиардов на фоне напряженной ситуации вокруг Украины.

Как сообщает Forbes, в середине января из-за проблем в переговорах с США и НАТО по гарантиям безопасности началось падение российского фондового рынка. Это негативно повлияло на состояние богатейших граждан РФ.

Самые крупные убытки понес основатель производителя электромобилей Arrival Денис Свердлов. Его состояние с 20 декабря сократилось на 46%. Основатель «Яндекса» Аркадий Волож лишился 26% от своего капитала. Основатель TCS Group (головная компания Тинькофф-банка) Олег Тиньков потерял 21% своего состояния.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «богатые становятся богаче, но остальные беднеют»: 10 миллиардеров вдвое увеличили состояние.

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