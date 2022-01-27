Скульптуру «Памяти блокадным учителям» открыли в центре Петербурга

Скульптуру &#171;Памяти блокадным учителям&#187; открыли в центре Петербурга
Установить скульптуру предложила учительница блокадного Ленинграда Надежда Строгонова. Фото: Pixabay

Сегодня, в 78-летнюю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в Петербурге открыли скульптуру «Памяти блокадным учителям».

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург«, установить скульптуру предложила учительница блокадного Ленинграда Надежда Строгонова. Ей 101 год, во время блокады она работала в детском доме, а после — в школе.

Город выполнил свое обещание и открыл памятник блокадному учителю. Скульптурная композиция появилась в Соляном переулке, 9.

В Смольном рассказали, что учителя в блокадное время до конца оставались со своими учениками. Сегодня в мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда открылась выставка «Блокадная школа» в память об их подвиге.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на месте горевшей «Невской мануфактуры» предложили создать музей блокады Ленинграда.

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Скульптуру «Памяти блокадным учителям» открыли в центре Петербурга
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