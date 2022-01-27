Авторемонтный бокс на Ириновском 30 спасателей тушат по повышенному рангу

В Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар. Авторемонтный бокс спасатели тушат по повышенному рангу.

Возгорание случилось в четверг, 27 января, по адресу: Ириновский проспект, дом 1. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 12:36. К месту происшествия оперативно были направлены спасатели.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, происходит горение в авторемонтном боксе, площадь уточняется.

В 12:46 подан дополнительный номер 1 БИС. К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 6 единиц техники и 30 человек личного состава.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Московском районе Петербурга сегодня утром произошел квартирный пожар, который потушили силами 19 спасателей. В двухкомнатной квартире обгорела обстановка на площади 10 квадратных метров. Пожар локализовали за 15 минут.