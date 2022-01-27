19 спасателей потушили квартирный пожар на Бассейной улице

В Московском районе Петербурга сегодня утром произошел квартирный пожар, который потушили силами 19 спасателей.

Как сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС, все произошло в доме №67 по Бассейной улице. Жильцы дома в 10:24 вызвали пожарных из-за возгорания в одной из квартир.

Прибывшие сотрудники МЧС выяснили, что в двухкомнатной квартире обгорела обстановка на площади 10 квадратных метров. Пожар локализовали за 15 минут.

На месте происшествия работали 19 человек личного состава и четыре пожарные машины. О пострадавших не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что при пожаре в частном доме в Парголово погибла девочка.