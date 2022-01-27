В феврале петербуржцы смогут увидеть гуляющих по центру города лис

В феврале петербуржцы смогут увидеть гуляющих по центру города лис
Гуляющую лису как-то заметили в Колпино. Фото: пресс-служба Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности

В феврале жители Северной столицы могут заметить гуляющих по городу лис. Об этом рассказал биолог Павел Глазков.

По его словам, лисицы обитают в черте Петербурга – живут, как правило, на пустырях. Однако скоро их можно будет встретить даже в центре города.

Как сообщил телеканал «Санкт-Петербург», эксперт отметил, что причиной расширения «прогулочной зоны» лис стал брачный период, который начнется в феврале. На это время лисицы становятся менее осторожными, а после с головой уходят «в семью».

«Самцы лисицы – семьянины. Всю беременность самец находится рядом с самкой и полностью помогает ей выращивать потомство», – рассказал Глазков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, как вести себя при встрече с лисами, гуляющими по городу. Лисы редко заходят на территорию человека, но если это произошло, пытаться накормить и беспокоить их не стоит. Животное может испугаться и начать вести себя агрессивно.

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