Юрист назвал документы, кторые необходимо храненить в бумажном виде

Юрист назвал документы, кторые необходимо храненить в бумажном виде
Паспорт гражданина РФ важно иметь в бумажном виде. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Россияне могут использовать большинство документов в электронной форме, но это не означает, что бумажные версии уже не пригодятся. Об этом заявил юрист Дмитрий Смаковский.

В частности, по его словам, речь идет о свидетельстве о рождении, которое бывает необходимо при вступлении в наследство. А оригинал трудовой книжки попросят при начислении пенсии.

В интервью радио Sputnik Смаковский рекомендовал всегда носить с собой в бумажном виде паспорт гражданина Российской Федерации.

Свидетельство о браке потребуется предоставить, если супруги вместе или поодиночке пожелают заключить сделку с имуществом.

Юрист подытожил, что хранить документы необходимо в надежном месте, например, в банковской ячейке. При этом их можно держать и дома, чтобы они были под рукой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Мурино установлен постамат на 30 ячеек, которые выдает документы без записи. Можно получить необходимые бумаги по 27 услугам в любое время.

документы юрист


 

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