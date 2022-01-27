Apple превратит iPhone в терминал оплаты

Apple превратит iPhone в терминал оплаты
Будет ли возможность доступна всем пользователям смартфонов от Apple пока неизвестно. Фото: Apple

Американская компания Apple планирует внедрить в iPhone функцию бесконтактного приема платежей с банковских карт.

Нововведение будет официально представлено через несколько месяцев вместе с обновлением операционной системы iOS, сообщило информационное агентство Bloomberg.

Данная возможность разрабатывается с 2020 года, для ее работы будет задействован чип NFC, который используется для бесконтактной оплаты покупок с помощью смартфона.

Новая функция может позволить предпринимателям использовать гаджет в качестве платежного терминала, что даст им возможность сэкономить средства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Apple планирует производство iPhone SE третьего поколения. Анонсировать новой смартфон компания хочет во второй половине 2022 года.

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