Россиян предупредили о двухэтапной схеме банковских мошенников

Россиян предупредили о двухэтапной схеме банковских мошенников
Гражданам рекомендуется прервать подозрительный звонок. Фото: pixabay

Россиян предупредили о двухэтапной схеме мошенничества клиентов банка. Злоумышленники активно используют психологическое давление и манипуляцию.

Так, на первом этапе жертва получает звонок от якобы сотрудника банка. Собеседник заявляет об оформлении кредита, а после пытается выспросить всю личную информацию.

Как сообщила пресс-служба Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу, второй этап обмана сопровождается звонком от «работника службы безопасности банка», который предлагает срочно оформить кредит, чтобы опередить прошлого мошенника. После оформления кредита, злоумышленники убеждают обманутого клиента обналичить всю сумму и внести ее на счет мошенников.

Гражданам, получившим звонок от якобы сотрудников финансовой организации, правоохранительных органов или представителей какого-то госоргана, рекомендуется немедленно прервать разговор.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полицейские задержали 240 мошенников, обманувших петербургских пенсионеров в 2021 году.

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