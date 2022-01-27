На домашней площадке в Евролиге петербургский «Зенит» переиграл «Анадолу Эфес»

На домашней площадке в Евролиге петербургский &#171;Зенит&#187; переиграл &#171;Анадолу Эфес&#187;
На домашней площадке в Евролиге петербургский "Зенит" переиграл "Анадолу Эфес". Фото: Gazeta.SPB

Петербургская баскетбольная команда «Зенит» в ходе встречи на домашней площадке обыграла «Анадолу Эфес» со счетом 76:67.

Матч прошел в рамках 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Как стало известно Gazeta.SPB, победу забрал петербургских «Зенит».

В первой четверти игры силы команд были практически наравне, по результатам у «Анадола Эфес» оказалось преимущество, но очень маленькое, — 18:17. Следующая часть матча по силе оказалась за хозяевами, — перед большим перерывом счет установился 37:36 в пользу «Зенита».

Затем петербургская команда выбила преимущество еще в большей степени. Уже к заключительный десятиминутке третьего отрезка игры счет разнился на 10 очков. И в завершении несмотря на попытки «Анадола Эфес» вернуть позиции «Зенит» ударно завершил матч счетом 76:67.

Как отмечает «Championat.com» в составе победителей игроком с самым большим результатом стал Алекс Пойтресс. Он набрал 21 очко.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 20 января «Зенит» потерпел поражение от «Монако» со счетом 77:86.

Анадола Эфес баскетбол евролига зенит новости СПб


 

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