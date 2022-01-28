Встреча граждан Узбекистана в квартире на Будапештской закончилась поножовщиной

Во Фрунзенском районе Петербурга встреча двух граждан Узбекистана закончилась поножовщиной.

В четверг, 27 января, в отдел полиции поступило сообщение о ножевом ранении у дома №53 по Будапештской улице. С места происшествия госпитализировали 33-летнего гражданин Узбекистана. У него диагностировали множественные колото-резаные ранения живота, колото-резаное проникающее ранение поясничной области.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, пострадавший рассказал, что был ранен в доме №9 по той же улице. Прибывшие по указанному адресу правоохранители задержали на месте безработного 19-летнего соотечественника пострадавшего.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержан мужчина, ранивший ножом своего знакомого, с которым вместе распивал алкоголь.