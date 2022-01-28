Встреча граждан Узбекистана в квартире на Будапештской закончилась поножовщиной

Встреча граждан Узбекистана в квартире на Будапештской закончилась поножовщиной
Инцидент произошел в доме на Будапештской улице. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

Во Фрунзенском районе Петербурга встреча двух граждан Узбекистана закончилась поножовщиной.

В четверг, 27 января, в отдел полиции поступило сообщение о ножевом ранении у дома №53 по Будапештской улице. С места происшествия госпитализировали 33-летнего гражданин Узбекистана. У него диагностировали множественные колото-резаные ранения живота, колото-резаное проникающее ранение поясничной области.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, пострадавший рассказал, что был ранен в доме №9 по той же улице. Прибывшие по указанному адресу правоохранители задержали на месте безработного 19-летнего соотечественника пострадавшего.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержан мужчина, ранивший ножом своего знакомого, с которым вместе распивал алкоголь.

новости СПб уголовное дело умышленное причинение вреда здоровью


 

Новости партнеров
В Петербурге после обследования желудка умер ещё один пациент: это третий случай в медцентре
В Петербурге после обследования желудка умер ещё один пациент: это третий случай в медцентре
Крещенские купания в Оредеже, где трагически погибла женщина, не были согласованы
Крещенские купания в Оредеже, где трагически погибла женщина, не были согласованы
«Мы с ужасом обнаружили»: сын Маргариты Тереховой рассказал о новой болезни звезды
«Мы с ужасом обнаружили»: сын Маргариты Тереховой рассказал о новой болезни звезды
Доктор Мясников назвал необычный симптом онкологии
Доктор Мясников назвал необычный симптом онкологии
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Встреча граждан Узбекистана в квартире на Будапештской закончилась поножовщиной
В Пензе задержали 18-летнего подозреваемого в убийстве таксиста у ...
Полыхающую пристройку на Коммуноров спасатели тушили почти два часа
Во власти теплой «Мари»: мокрый снег и оттепель ожидаются в ...
Инфекционист предупредил о росте заболеваемости COVID в ближайшие недели
Медведев назвал бедность и низкие доходы граждан ключевой проблемой России
Утром на Стачек полыхала двухкомнатная квартира
Футболист Павел Мамаев женился на лучшей подруге экс-супруги