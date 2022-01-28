Без минимального стажа пенсию не назначат: эксперты рассказали, как этого избежать

Риск не успеть набрать минимальный стаж до пенсии очень велик, даже если гражданин трудоустроен официально. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Риск не успеть набрать минимальный стаж до пенсии очень велик, даже если гражданин трудоустроен официально. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Страховую часть пенсии могут не начислить, если у гражданина России нет минимального трудового стажа. Как сообщает представитель Негосударственного пенсионного фонда «Будущее» Е. Биезбардис, людям стоит всерьез обеспокоиться этим вопросом.

В настоящий момент минимальный трудовой стаж составляет 13 лет, но ежегодно это цифра увеличивается. Риск не успеть набрать минимальный стаж до пенсии очень велик, даже если гражданин трудоустроен официально. Россиянам, у которых намечается нехватка лет работы, можно поискать альтернативные варианты увеличения пенсионных баллов, начисляемых за годы работы.

Например, покупку страхового стажа, допустимую по законам Российской Федерации. Но докупить можно не более половины баллов и только тем, кто трудится на обычной работе. Льготные годы работы, начисляемые за выслугу, вредное производство и прочее идут в счет баллов, но докупить их нельзя. То есть если у работника идет льготное начисление стажа «год за два», то через семь календарных лет он накопит только 7 лет трудового стажа для начисления страховой части пенсии, а не 14.

Евгений Биезбардис рекомендовал заранее начать подготовку базы для подтверждения трудового стажа. Для этого важно начать собирать все документы, на основании которых можно подтвердить годы работы. Лучше это делать заблаговременно, а не перед самым выходом на пенсию, поскольку фирмы и предприятия, где работал человек, могут прекратить свое существование. Собрать необходимые справки в таком случае будет сложно просто потому, что возникнут проблемы с поиском прошлых работодателей.

Для подтверждения трудового стажа пригодятся:

Трудовые договоры

Лицевые счета

Ведомости, подтверждающие начисление заработной платы

Справки о периоде безработицы, выданные в службе занятости

Договоры ГПХ

Любые другие документы, подтверждающие работу гражданина и получение оплаты за нее.

Суммарно должно набраться не менее 13 лет работы при официальном трудоустройстве.

Пенсионные эксперты настоятельно просят людей ответственно относиться к своим пенсиям и узнать тонкости их формирования заранее.