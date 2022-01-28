Три смерти по неосторожности: почему обследование желудка закончилось трагедией для петербуржцев

Главного врача Петербургского диагностического центра №1, расположенного на улице Сикейроса, задержали. После обследования желудка и желудочно-кишечного тракта в этой больнице трое пациентов скончались.

Отмечается, что могло применяться некачественное вещество «барий» промышленного производства. Или же на производстве могли перепутать безопасный для здоровья человека сульфат бария с солями бария.

26 января стало известно, что в Петербурге возбудили уголовное дело по статье «Причинении смерти по неосторожности двум лицам». Главное Следственное управление СК РФ по Петербургу рассказывало, что двоим пациентам, проходившим обследование желудка 23 и 25 января в городском консультативно-диагностическом центре № 1 (СПб ул. Сикейроса д. 10 корп. «А»), стало плохо. Обоих госпитализировали, однако спасти не смогли. В то же время в больнице после «манипуляций» в Центре оказались еще двое петербуржцев. Через некоторое время жертв будет насчитываться уже три.

Следователи начали с осмотра места трагедии. Была изъята медицинская документация, назначены различные экспертизы. Жертвами стали 60-летняя женщина, 42-летний и 46-летний мужчина. В больнице продолжают бороться за жизнь 80-летней пенсионерки. Все четверо «получили» барий. Вещество вводили для проведения ультразвуковых исследований желудка.

Вскоре ситуацией заинтересовался Росздравнадзор по Петербургу и Ленинградской области. Началась проверка по факту гибели трех пациентов после рентгена желудка. Ведомство распорядилось остановить использование во всех клиниках бария, который применяли при проведении рентгенографии.

Однако жизни несчастных пациентов уже не вернешь. Супруга петербуржца, умершего после обследования, рассказала подробности трагедии. 78.ru писал, что по словам жены скончавшегося, мужчине необходимо было провести диагностику перед тем, как лечь в больницу. Как только гражданин принял вещество, которое дали ему медики, мужчина почувствовал сильное недомогание. При этом доктора все же провели процедуру, затем отпустили пациента домой. Через некоторое время постращавшему вызвали скорую. Спасти мужчину уже не сумели.

«С каждой минутой ему становилось хуже», – горестно констатировала супруга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что школьница отравилась смесью таблеток в квартире на проспекте Луначарского. В желудке несовершеннолетней оказалось 23 таблетки.