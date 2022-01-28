Новая схема мошенничества: деньги с карт списывают до нуля

Мошеннические сайты работают уже не первый год, но все равно люди верят и становятся жертвами обманщиков. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Мошеннические сайты работают уже не первый год, но все равно люди верят и становятся жертвами обманщиков. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Обманным путем деньги вымогают через фишинговые сайты, на которых продают билеты на концерты и театральные спектакли. Самое страшное, что списание средств проводится не единственный раз на сумму, указанную владельцем карты, а несколько раз подряд. Деньги списываются под чистую – до 0 рублей на счете.

В январе при мониторинге специалистами ВТБ было обнаружено большое количество фишинговых сайтов, на которых вместо билетов на концерты и спектакли оформляли подписку на сайт мошенников. Через него специальной программой-роботом и проводится перевод средств с карты наивного человека. Программе удалось даже обойти защиту от несанкционированного списания: переводы проводились раз в 10-15 секунд и небольшими суммами, не требующими подтверждение владельца карты.

Схема довольно простая: через массовые рассылки в соцсетях, через электронную почту и сайты знакомств человеку предлагают купить билеты на сайте агентств. Человек заполняет платежную форму, где сам указывает все необходимые данные. Такие мошеннические сайты работают уже не первый год, об этих схемах известно, но все равно люди верят и становятся жертвами обманщиков.

Эта схема отличается лишь одним: масштабное многократное списание денег. До января 2022 года были выявлены и заблокированы сайты, которые также использовали многократное списание, но на них количество переводов на счета мошенников было ограничено и, как правило, злоумышленники заранее пытались выведать сумму на счете жертвы, чтобы рассчитать количество переводов.

По последним опубликованным данным, только за третью декаду 2021 года через мошеннические переводы россияне лишились более 3,2 млрд рублей.

ВТБ и полиция напоминают об правилах элементарной безопасности при покупках через Интернет: