Президент РФ подписал закон об индексации пенсий в 2022 году на 8,6%

Президент Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6% с первого января 2022 года. Фото: скриншот мероприятия

Президент Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6% с первого января 2022 года. Фото: скриншот мероприятия

Лидер Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, согласно которому пенсии будут проиндексированы в 2022 году на 8,6 процентов.

Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации в пятницу, 28 января.

Напомним, что Совет Федерации на заседании в среду, 26 января одобрил закон об индексации пенсий в текущем году на 8,6%.

В Пенсионном фонде России сообщили, что готовы к перерасчёту пенсии в связи с её индексацией в 2022 году на 8,6% вместо 5,9%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что для определенной категории неработающих пенсионеров есть возможность получить дополнительную прибавку к ежемесячным выплатам в размере 2 188 рублей. Для этого необходимо собрать пакет документов и получить справку, которую предоставляют в Пенсионный фонд России.