Опубликовано видео с места обнаружения тела погибшей женщины на Крещение в Ленобласти

Следственный комитет опубликовал видеозапись с места происшествия, где было найдено тело 40-летней женщины, утонувшей в проруби 19 января.

В пятницу, 28 января, тело потерпевшей было найдено. Женщину обнаружили в 150 метрах от Рождественского моста вниз по течению, в километре от проруби, сообщает Следственное управление Следственного комитета по Ленинградской области. Отмечалось, что скорость течения в реке Оредеж достигает трех метров в секунду.

В течение девяти дней водолазы искали купальщицу, утонувшую в крещенской купели. Наконец, долгие поиски дали результат.

Напомним, что страшная трагедия произошла 19 января. Женщина во время крещенских купаний утонула в реке Оредеж, неподалёку от Выры, окунувшись в необорудованном месте. Подводное течение унесло ее под лед. Все произошло на глазах у детей. Тут же супруг пострадавшей ринулся за ней в воду, однако найти ее не сумел.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала о хронологии поисков тела женщины, утонувшей на Крещение в Ленобласти.