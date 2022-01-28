Путин подписал закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов

Путин подписал закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов
Владимир Путин. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, согласно которому педофилы-рецидивисты будут получать пожизненный срок.

Отмечается, что до конца жизни будут сажать тех, кто вновь совершил преступление против половой неприкосновенности ребенка , а также педофилов, которые совершили это преступление впервые — однако в отношении сразу нескольких детей (лиц, не достигших 18 лет).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Государственной Думе обсуждалась альтернатива к отбытию пожизненного наказания. Депутаты предлагают отправлять педофилов на тяжелые работы на рудниках или на севере.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что президент России подписал закон об индексации пенсий в 2022 году на 8,6%.

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