Госдума приняла закон о пожизненном сроке для педофилов

Поправки будут внесены в статьи УК РФ "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера". Фото: kremlin.ru

Поправки будут внесены в статьи УК РФ "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера". Фото: kremlin.ru

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, максимально ужесточающий уголовное наказание для педофилов-рецидивистов.

Как сообщается на сайте ГД, поправки будут внесены в статьи УК РФ «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Они предусматривают пожизненное лишение свободы для тех, кто ранее был судим за насильственные действия в отношении несовершеннолетних или совершил их против двух и более детей.

Председатель ГД Вячеслав Володин рассказал, что также депутаты обсуждают введение новых отягчающих обстоятельств, если насилие совершило лицо: проживающее с ребенком; несущее обязанности по содержанию и воспитанию ребенка; работающее в сферах образования и воспитания детей.

Кроме того, в Госдуме обсуждают альтернативу к отбытию пожизненного наказания: депутаты предлагают отправлять педофилов на тяжелые работы на рудниках или на севере.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Госдуме рассмотрят поправки об индексации пенсий на 8,6%.