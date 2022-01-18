Госдума приняла закон о пожизненном сроке для педофилов

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, максимально ужесточающий уголовное наказание для педофилов-рецидивистов.
Как сообщается на сайте ГД, поправки будут внесены в статьи УК РФ «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Они предусматривают пожизненное лишение свободы для тех, кто ранее был судим за насильственные действия в отношении несовершеннолетних или совершил их против двух и более детей.
Председатель ГД Вячеслав Володин рассказал, что также депутаты обсуждают введение новых отягчающих обстоятельств, если насилие совершило лицо: проживающее с ребенком; несущее обязанности по содержанию и воспитанию ребенка; работающее в сферах образования и воспитания детей.
Кроме того, в Госдуме обсуждают альтернативу к отбытию пожизненного наказания: депутаты предлагают отправлять педофилов на тяжелые работы на рудниках или на севере.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Госдуме рассмотрят поправки об индексации пенсий на 8,6%.