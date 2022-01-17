В Госдуме рассмотрят поправки об индексации пенсий на 8,6%

Российское правительство внесло в Государственную Думу поправки об индексации пенсий неработающих пенсионеров на 8,6 процента с 1 января 2022 года.

Соответствующий документ был обнародован в электронной базе данных нижней палаты парламента. Норма была внесена в правительственный законопроект о социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера, который уже был принят в первом чтении.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на слова первого зампредседателя Госдумы Александра Жукова, законопроект, содержащий поправки, должен быть принят до конца января. Они будут рассмотрены во втором и, возможно, сразу в третьем чтении.

«В четверг наиболее важный законопроект во втором, я думаю, в третьем чтении — поправка об индексации пенсий на 8,6 процента, то есть выше инфляции», — заявил Жуков.

По его словам, средний размер пенсии после такого решения в текущем году составит 18 984 рубля. 8,6% — это выше инфляции (8,4%), уточнил он.

Напомним, по новым правилам уровень индексации превзошел уровень инфляции. На совещании с правительством президент России Владимир Путин предложил увеличить пенсии выше прошлогодней инфляции, которая, по последним подсчетам, достигла 8,4%. Было принят решение увеличить пенсии по старости на 8,6%. При этом важно помнить, что розничные цены в стране продолжают подниматься, поэтому принято решение является очень целесообразным.

Согласно Конституции, государство должно ежегодно повышать пенсионные выплаты на уровень не ниже инфляции, а она по итогам прошлого года составила 8,39%

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперты раскрыли неприятную правду об индексации пенсий на 8,6%. По оценкам специалистов, после индексации в среднем пенсии вырастут на 1,4 тыс. рублей. Но с учетом реальной инфляции пожилые граждане могут все равно остаться в минусе. Гражданам России напомнили, что с начала 2022 года в стране выросли не только цены на продукты, также подорожали услуги интернет-провайдеров и операторов мобильной связи, обслуживание газового оборудования.