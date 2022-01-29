Жертвами коронавируса в Петербурге за сутки стали 63 человека

Жертвами коронавируса в Петербурге за сутки стали 63 человека
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В Петербурге за минувшие сутки зафиксировали 63 случая смерти. У всех пациентов был подтвержден коронавирус.

Об этом стало известно в субботу, 29 января. Как сообщили на официальном сайте «Стопкоронавирус.рф», совокупное количество погибших от инфекции с начала пандемии составило 29 776 человек. По всей России за сутки вирус забрал жизни еще 668 человек, общее количество погибших составляет 330 111 человек.

В городе также выявили еще 14 939 случаев заражения коронавирусом. Общее количество зараженных за время пандемии выросло до 991 тыс. человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 2021 году в России умерли более полумиллиона человек, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. По данным Росстата, коронавирус стал основной причиной смерти почти 392 тысяч человек. В 54,4 тысячи случаев инфекция предполагается как основная причина смерти.

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