Жертвами коронавируса в Петербурге за сутки стали 63 человека

В Петербурге за минувшие сутки зафиксировали 63 случая смерти. У всех пациентов был подтвержден коронавирус.

Об этом стало известно в субботу, 29 января. Как сообщили на официальном сайте «Стопкоронавирус.рф», совокупное количество погибших от инфекции с начала пандемии составило 29 776 человек. По всей России за сутки вирус забрал жизни еще 668 человек, общее количество погибших составляет 330 111 человек.

В городе также выявили еще 14 939 случаев заражения коронавирусом. Общее количество зараженных за время пандемии выросло до 991 тыс. человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 2021 году в России умерли более полумиллиона человек, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. По данным Росстата, коронавирус стал основной причиной смерти почти 392 тысяч человек. В 54,4 тысячи случаев инфекция предполагается как основная причина смерти.