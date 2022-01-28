Более полумиллиона россиян с коронавирусом умерли в 2021 году

По данным Росстата, коронавирус стал основной причиной смерти почти 392 тысяч человек. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

По данным Росстата, коронавирус стал основной причиной смерти почти 392 тысяч человек. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В 2021 году в России умерли более полумиллиона человек, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция.

По данным Росстата, коронавирус стал основной причиной смерти почти 392 тысяч человек. В 54,4 тысячи случаев инфекция предполагается как основная причина смерти. Еще в 15,9 тысячи случаев ковид оказал существенное влияние на развитие осложнений, которые привели к летальному исходу. В 55,4 тысячи случаев коронавирус был диагностирован, но смерть наступила из-за других причин.

В декабре именно от коронавируса умерли 44,3 тысячи россиян, еще в 4,7 тысячи случаев инфекция предполагается как основная причина. Смертельные осложнения вирус вызвал у тысячи человек, а в 4,5 тысячи случаев причины были другими.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что естественная убыль населения в России стала рекордной в новой истории.