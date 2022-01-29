В Ленобласти за сутки COVID подтвердился у 1 518 человек

В Ленобласти за сутки COVID подтвердился у 1 518 человек
В Ленобласти ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: mosgorzdrav.ru

В Ленинградской области зафиксировали еще 1 518 случаев заболевания COVID-19, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно сегодня, 29 января. Новые случи заражения выявили в 239 населенных пунктах 47 региона. Всего с начала наблюдения за коронавирусной инфекцией зарегистрировано 114 374 случаев COVID-19. 100 864 человека к настоящему времени выздоровело.

Более сотни случаев заражения COVID-19 было выявлено во Всеволожске (158). Также большое количество заболевших обнаружили в Киришах (97), в Сертолово (71) и в Выборге (61).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что отличительной особенностью новой волны заболеваемости с доминирующим штаммом «омикрон» является колоссальный рост нагрузки на первичное амбулаторное звено. Омикрон-штамм вызывает относительно легкое течение заболевания, поэтому госпитализация пациентов растет не столь взрывными темпами.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

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