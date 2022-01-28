Проценко назвал отличительную особенность новой волны коронавируса при «омикроне»

Проценко отметил, что в настоящее время идет именно перегрузка первичного звена. Фото: pixabay

Проценко отметил, что в настоящее время идет именно перегрузка первичного звена. Фото: pixabay

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, чем отличается новая волна коронавируса, вызванная омикрон-штаммом.

Проценко написал в своем Telegram-канале, что отличительной особенностью новой волны заболеваемости с доминирующим штаммом «омикрон» является колоссальный рост нагрузки на первичное амбулаторное звено.

По словам главврача, омикрон-штамм вызывает относительно легкое течение заболевания, поэтому госпитализация пациентов растет не столь взрывными темпами. Он подчеркнул, что основное количество заболевших лечится амбулаторно, у терапевтов.

Проценко также добавил, что в настоящее время идет именно перегрузка первичного звена.

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