Автобус сбил девочку-подростка на переходе в Тихвине

Полиция проводит проверку по факту ДТП с участием несовершеннолетней. Студентка оказалась под колесами автобуса.

Дорожный инцидент случился утром в пятницу, 28 января, в городе Тихвин. У одного из домов по улице Южная объездная 62-летний водитель, управляя автобусом «ПАЗ», совершил наезд на 16-летнюю студентку колледжа. Девушка двигалась по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу, пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту данного ДТП.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобилист насмерть сбил пешехода на Бухарестской улице. Со слов очевидцев, мужчина переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу, когда его сбил серый кроссовер. Пострадавший отлетел на 10 метров от «зебры». Сбитый мужчина погиб на месте происшествия.