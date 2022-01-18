Автомобилист насмерть сбил пешехода на Бухарестской улице

Во Фрунзенском районе Петербурга сегодня в результате наезда погиб пешеход.
Очевидцы сообщили об этом в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Дорожно-транспортное происшествие случилось напротив дома №39 по Бухарестской улице. Со слов пользователей, мужчина переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу, когда его сбил серый кроссовер. Пострадавший отлетел на 10 метров от «зебры».
Сбитый мужчина погиб на месте происшествия. О том, на какой сигнал светофора пешеход вышел на проезжую часть, не сообщается.
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи.
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