В Московском районе Тойота снесла шестиклассника

В Московском районе Санкт-Петербурга в дорожно-транспортом происшествии пострадал ребенок, переходивший дорогу на красный.
В понедельник, 17 января, около 15:10 на проспекте Космонавтов Тойота сбила ученика шестого класса. Как стало известно Gazeta.SPB, мальчик переходил дорогу на запрещенный сигнал светофора.
ДТП случилось в зоне регулируемого пешеходного перехода. В результате шестиклассник с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в больницу имени Раухфуса.
За рулем автомобиля находился гражданин 1986 года рождения. За прошедший 2021 и начало 2022 года к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался.
По факту ДТП проводится проверка.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что В Невском районе Северной столицы поездка 56-летнего петербуржца в такси закончилась разбоем и кражей цепочки.