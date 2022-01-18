В Московском районе Тойота снесла шестиклассника

В Московском районе Санкт-Петербурга в дорожно-транспортом происшествии пострадал ребенок, переходивший дорогу на красный.

В понедельник, 17 января, около 15:10 на проспекте Космонавтов Тойота сбила ученика шестого класса. Как стало известно Gazeta.SPB, мальчик переходил дорогу на запрещенный сигнал светофора.

ДТП случилось в зоне регулируемого пешеходного перехода. В результате шестиклассник с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в больницу имени Раухфуса.

За рулем автомобиля находился гражданин 1986 года рождения. За прошедший 2021 и начало 2022 года к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался.

По факту ДТП проводится проверка.

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