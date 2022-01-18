Перцовкой в лицо и сорвал цепь: на Бабушкина поездка в такси закончилась оригинально

Перцовкой в лицо и сорвал цепь: на Бабушкина поездка в такси закончилась оригинально
Водитель такси распылил перцовый баллончик в лицо петербуржца. Фото: Baltphoto

В Невском районе Северной столицы поездка 56-летнего петербуржца в такси закончилась разбоем.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 17 января, вечером, в отдел полиции обратился местный житель, проживающий на улице Турку.

Заявитель рассказал, что еще 15 января, около полуночи, он воспользовался услугами такси. Однако у дома №51 по улице Бабушкина водитель напал на него. Мужчина распылил перцовым баллоном в лицо заявителя и открыто похитил серебряную цепь с крестом. Украшение было сорвано прямо с шеи.

В общей сложности ущерб составил 20 тыс. рублей. Пострадавший описал преступника как мужчину азиатской внешности, ростом примерно 170 сантиметров, на лице борода, одет он был в темную одежду, на лице маска защитного цвета.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Сердобольской улице пассажиры угрожали таксисту пистолетом и автоматом в его день рождения.

новости СПб происшествие разбой таксист


 

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