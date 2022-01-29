В Пулково 29 января задержали три рейса

Сегодня, 29 января, в петербургском аэропорту Пулково с вылетом задерживаются три самолета.

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на самолеты до Кирова, Ростова-на-Дону и Душанбе. Об этом сообщается на сайте Пулково.

Первым задерживается рейс до Кирова. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 13:35, однако время вылета сдвинули до 13:55. Далее с задержкой вылетит рейс до Ростова-на-Дону. Вылет перенесли с 15:30 на 16:00. С опозданием на 40 минут отправится рейс до Душанбе, который планировали на 16:20.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Пензе задержали 18-летнего подозреваемого в убийстве таксиста у «Пулково».