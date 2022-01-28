В Пензе задержали 18-летнего подозреваемого в убийстве таксиста у «Пулково»

В Пензе задержали 18-летнего подозреваемого в убийстве таксиста у &#171;Пулково&#187;
Расследование уголовного дела продолжается. Фото: СУ СК РФ по городу

В Пензе задержали 18-летнего молодого человека, подозреваемого в жестоком убийстве таксиста в петербургском аэропорту Пулково.

Трагическая поездка произошла 23 января на съезде с пандуса в аэровокзале. По данным следствия, обвиняемый, находясь в машине Volkswagen Polo вместе с водителем, из-за внезапно возникших неприязненных отношений нанес ему множественные колото-резанные ранения, после чего скрылся. Пострадавший скончался на месте происшествия, его тело обнаружили только к вечеру.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, погибшим оказался 26-летний гражданин Таджикистана. С места происшествия изъяли нож.

Правоохранители выяснили в ходе розыска, что к совершению данного преступления причастен 18-летний уроженец Таджикистана, ранее не судимый, который после совершения убийства скрылся в город Пенза. В среду, 26 января, его задержали на местном железнодорожном вокзале.

Подозреваемого заключили под стражу. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жестоко убившему таксиста у «Пулково» предъявлено обвинение, решается вопрос об аресте.

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