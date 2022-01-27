Жестоко убившему таксиста у «Пулково» молодому человеку предъявлено обвинение

Жестоко убившему таксиста у &#171;Пулково&#187; молодому человеку предъявлено обвинение
Расследование уголовного дела продолжается. Фото: СУ СК РФ по городу

В Петербурге мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства таксиста. Тело молодого петербуржца обнаружили около аэропорта «Пулково».

Трагедия случилась 22 января. По версии следствия, обвиняемый, находясь в припаркованном автомобиле «Фольксваген поло», на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, несколько раз ударил ножом потерпевшего. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по городу, в ходе розыска в городе Пенза задержан 18-летний мужчина, который доставлен в Петербург, ему предъявлено обвинение, решается вопрос об аресте.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Невском районе Северной столицы поездка 56-летнего петербуржца в такси закончилась разбоем.

ГСУ СК России по Петербургу новости СПб убийство


 

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