Жестоко убившему таксиста у «Пулково» молодому человеку предъявлено обвинение

В Петербурге мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства таксиста. Тело молодого петербуржца обнаружили около аэропорта «Пулково».

Трагедия случилась 22 января. По версии следствия, обвиняемый, находясь в припаркованном автомобиле «Фольксваген поло», на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, несколько раз ударил ножом потерпевшего. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по городу, в ходе розыска в городе Пенза задержан 18-летний мужчина, который доставлен в Петербург, ему предъявлено обвинение, решается вопрос об аресте.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Невском районе Северной столицы поездка 56-летнего петербуржца в такси закончилась разбоем.