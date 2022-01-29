В Госдуме напомнили россиянам о новых законах, вступающих в силу с 1 февраля

С 1 февраля в России вступают в силу новые законы, среди которых: индексация пенсий, увеличение материнского капитала, пожизненный срок для педофилов и другое.

Как сообщается на сайте Госдумы, с 1 февраля выплаты неработающим пенсионерам проиндексируют на 8,6%, что выше уровня инфляции. Также пожилым гражданам доплатят за январь разницу между изначальной индексацией на 5,9% и 8,6%.

С февраля на заработную плату граждан и другие доходы, равные прожиточному минимуму трудоспособного населения, не сможет быть обращено взыскание по исполнительным документам. Чтобы сохранить минимальный доход, должник должен обратиться в службу судебных приставов с заявлением, где будут указаны реквизиты банковского счета.

Также с 1 февраля начинают действовать штрафы за отсутствие систем контроля за источниками выбросов загрязнений.

Должностным лицам грозит до 40 тысяч рублей штрафа, для юрлиц — до 200 тысяч рублей. Штраф также назначат, если при установке систем были нарушены требования, либо системы неверно передают данные в госреестр.

С 1 февраля органы власти и местного самоуправления обяжут уведомлять Росреестр о признании дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции. Из Росреестра данные будут направляться в ЕГРН, чтобы человек при покупке квартиры смогт запросить выписку из реестра и узнать эти данные.

Кроме того, с последнего месяца зимы в России изменится порядок управлениями и правила выплаты дохода по паям ПИФов. Они смогут быть установлены нормативным актом Центробанка.

Материнский капитал с февраля будет проиндексирован по фактической инфляции. На первого ребенка будет положен маткапитал в размере 524,5 тысячи рублей. На второго, если семья не получала маткапитал на первого, выплата составит 693,1 тысячи рублей. Если маткапитал на первенца был получен, то на второго ребенка дадут 168,6 тысячи рублей. Также будут проиндексированы выплаты ветеранам, единовременная выплата при рождении ребенка.

В феврале увеличат размер штрафов за производство и оборот табачной и алкогольной продукции без маркировки. За перевозку такой продукции вводится административная ответственность. Юрлицам назначат штрафы до 500 тысяч рублей.

Также с февраля начинает действовать закон о пожизненном лишении свободы для педофилов-рецидивистов и тех, кто совершил преступлении в отношении двух и более несовершеннолетних. Кроме того, пожизненный срок грозит, если оно сопряжено с другим тяжким и особо тяжким преступлением.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о повышении и переносе выплат, а также новых февральских бонусах для россиян.