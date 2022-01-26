О повышении и переносе выплат, а также новых февральских бонусах для россиян

О повышении и переносе выплат, а также новых сюрпризах, которые готовит февраль россиянам. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

О повышении и переносе выплат, а также новых сюрпризах, которые готовит февраль россиянам. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В феврале 2022 года жителей России ждет ряд нововведений, в которых многие найдут для себя приятные бонусы. Так, ожидается, что пенсионерам максимально увеличат денежные выплаты, а срок поступления средств будет перенесен из-за праздничного дня.

О новой индексации и переносе даты выплаты рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева. Она заявила, что в феврале этого года пожилым россиянам обещают увеличить ежемесячные денежные поступления, сообщает PRIMPRESS.

Несколько раньше ускорить повышение пенсионных выплат потребовал президент России Владимир Путин. Это было сделано с целью опередить инфляцию. После индексации размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера в среднем составит 18,984 тысячи рублей.

Кроме того, президент России поручил таким же образом пересчитать и пенсии сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета и других структур. Таким образом, в целом, изменение в выплатах затронет порядка 2,6 миллиона россиян из разных социальных групп.

Киреева напомнила, что в 2022 году показатели индексации будут самыми большими за все последние годы. Отмечается, что для военных пенсионеров показатель индексации страховых пенсий и выплат установлен на 8,6%.

Специалист отметила, что этой группе граждан пенсии должны были увеличить в октябре, но по решению президента дата была перенесена на более ранний срок, то есть, на февраль.

Кроме того, на дополнительные средства могут рассчитывать и те, кто получает ежемесячные денежные пособия и и набор социальных услуг от ПФР. Официально информация об индексации таких выплат не прописана в документах, но планируется, что они будут увеличены на 8,4%. Не исключено, что показатель может установиться на еще большем значении.

Важно то, что в феврале даты некоторых денежных выплат в феврале будет передвинут. Это произойдет из-за праздника «Дня защитника Отечества». Для тех граждан, которые обычно получают пенсию 23 числа, средства подготовят досрочно. Это связано с тем, что в этот день отделения банков и почты будут закрыты. Деньги пенсионерам должны будут доставить в другие даты, отмечает Киреева.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в феврале планируется начислить дополнительно около 7 тысяч рублей некоторым категориям пенсионеров. Власти многих регионов России решили назначить единовременную выплату из средств местного бюджета детям войны. В эту категорию попадаю все, кому в 1945 году было меньше 18 лет и чье детство пришлось на тяжелые годы Великой Отечественной войны.