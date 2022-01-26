Определенная категория пенсионеров может получить 7000 рублей в феврале

В 2021 году все граждане Российской Федерации пенсионного возраста получили единовременную выплату в размере 10 000 рублей. Перечислена сумма была абсолютно всем людям пенсионного возраста, вне зависимости от того, работают они официально или нет. Это был полезный и очень нужный подарок от федеральных властей.

В этом году люди очень просили повторить единовременную выплату как весьма эффективную меру поддержки населения. Но на федеральном уровне разговоры шли только о повышенной ставке по индексации в 8,6%, но ни слова не было сказано о единовременной выплате. Повышенную индексацию провели в кратчайшие сроки, а вот единовременную выплату федеральные власти дать не готовы.

Власти многих регионов России решили исправить эту ситуацию и назначить единовременную выплату из средств местного бюджета. Но перечислят ее не всем, а только одной, хотя и очень многочисленной категории пенсионеров – детям войны. В эту категорию попадаю все, кому в 1945 году было меньше 18 лет и чье детство пришлось на тяжелые годы Великой Отечественной войны.

Людям, попадающим в эту категорию, в феврале планируется начислить дополнительно около 7 тысяч рублей, но точная сумма будет зависеть от решения региональных властей. Так, руководство Ставропольского края заявило о выплате всем детям войны по семь тысяч рублей в первые недели февраля. В прошлом году размер единоразовой выплаты был 5 000, то есть в 2022 году ее увеличили на 40%.

Эти дополнительные две тысячи рублей весьма ощутимо увеличили сумму единовременной выплаты, хотя это, безусловно, не так приятно, как федеральные 10 тысяч.

Людей, росших во время Великой Отечественной войны, постоянно поддерживают во многих регионах страны, ежемесячно доплачивая небольшую прибавку к пенсии. Чаще всего речь идет о дополнительной тысяче рублей ежемесячно. За год получается 12 тысяч, а это еще одна минимальная пенсия.