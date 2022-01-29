МЧС предупреждает: в Петербург идут сильный снег и ветер до 18 м/с

МЧС предупреждает: в Петербург идут сильный снег и ветер до 18 м/с
Петербург накроет сильным снегом. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В Петербурге МЧС предупредило местных жителей о надвигающемся сильном снегопаде и ветре.

Экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий объявило городское МЧС со ссылкой на прогноз «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Снегопад начнется в воскресенье, 30 января. Много снега будет на территории всех районов Северной столицы. Местами ожидается метель.

Кроме того, в городе усилится юго-восточный ветер. Скорость его порывов составит 18 метров в секунду.

Автомобилистов также предупредили о снежных заносах и гололедице на дорогах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что воскресенье в Петербурге будет снежным и морозным.

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