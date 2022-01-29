Воскресенье в Петербурге будет снежным и морозным

Воскресенье в Петербурге будет снежным и морозным
Петербуржцы застревают в неубранных сугробах. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В последний выходной января в Северной столице ожидается морозная и снежная погода.

В ночь на воскресенье, 30 января, температура воздуха составит от -4 до -6 градусов. В дневное время столбики термометров поднимутся до -1…-3 градусов. Пойдет снег, ночью местами сильный.

Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер юго-восточный, восточный умеренный, ночью и утром местами порывы сильного.

Атмосферное давление будет понижаться. На дорогах сложная обстановка. Водителям и пешеходам стоит соблюдать особую осторожность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что заслуженный артист РФ Александр Половцев, известный по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», снимавшийся в фильме «Бакенбарды» и многих других, раскритиковал уборку снега в Петербурге. По его мнению, то, что сейчас происходит, — это «неуважение к жителям нашего города, к городу, который пережил больше, чем все остальные, ну и к гостям нашего города».

новости СПб погода ФГБУ "Северо-Западное УГМС"


 

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