Путин поручил Минюсту проанализировать закон об иноагентах

Путин поручил Минюсту проанализировать закон об иноагентах
Поручение Путина должно быть выполнено до 1 мая 2022 года. Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил Министерству юстиции РФ проанализировать закон о регулировании деятельности НКО и СМИ, выполняющих функции иностранных агентов.

Как сообщается на сайте Кремля, президент в том числе поручил проанализировать часть закона об исключении НКО и СМИ из реестра иноагентов, и практику его применения. Согласно поручению, Минюст при необходимости должен представить предложения о совершенствовании закона.

Поручение Путина должно быть выполнено до 1 мая 2022 года. Помимо Минюста, анализом закона займется Генпрокуратура и Совет по правам человека при президенте. Ответственность за выполнение поручения возложили на глав ведомств и СПЧ,

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Госдуме напомнили россиянам о новых законах, вступающих в силу с 1 февраля.

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