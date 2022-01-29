Путин поручил Минюсту проанализировать закон об иноагентах

Поручение Путина должно быть выполнено до 1 мая 2022 года. Фото: сайт Кремля

Поручение Путина должно быть выполнено до 1 мая 2022 года. Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил Министерству юстиции РФ проанализировать закон о регулировании деятельности НКО и СМИ, выполняющих функции иностранных агентов.

Как сообщается на сайте Кремля, президент в том числе поручил проанализировать часть закона об исключении НКО и СМИ из реестра иноагентов, и практику его применения. Согласно поручению, Минюст при необходимости должен представить предложения о совершенствовании закона.

Поручение Путина должно быть выполнено до 1 мая 2022 года. Помимо Минюста, анализом закона займется Генпрокуратура и Совет по правам человека при президенте. Ответственность за выполнение поручения возложили на глав ведомств и СПЧ,

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Госдуме напомнили россиянам о новых законах, вступающих в силу с 1 февраля.