Из-за ветра и метели в Петербурге объявили «желтый» уровень опасности

В городском правительстве обратились к водителям и пешеходам с просьбой быть внимательнее на улице. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В городском правительстве обратились к водителям и пешеходам с просьбой быть внимательнее на улице. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Погодные условия в Северной столице снова создают угрозу жителям города. Уровень опасности повышен до «желтого», его продлили до воскресенья.

По данным Росгидрометцентра, опасная ситуация из-за неблагоприятной погоды на продлится до 11 часов 30 января. В городе ожидаются сильный снег, местами метели, сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду и обледенение.

В городском правительстве обратились к водителям и пешеходам с просьбой быть внимательнее на улице. Автомобилистов призвали проявлять особую осторожность и по возможности отказаться от поездок из-за высокого риска аварий.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге МЧС предупредило местных жителей о надвигающемся сильном снегопаде и ветре.