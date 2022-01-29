Новый автобус свяжет сразу пять районов Петербурга с «Мегой Дыбенко»

Автобус запустят с 1 июня 2022 года. Фото: комитет по транспорту Петербурга

Автобус запустят с 1 июня 2022 года. Фото: комитет по транспорту Петербурга

В Петербурге летом запустят новый автобус, который будет курсировать от Петергофского шоссе до ТК «Мега Дыбенко», соединяя пять районов города.

Об этом сообщили в комитете по транспорту города. Автобус №239 будет проходить через Красносельский, Кировский, Московский, Фрунзенский и Невский районы.

Начальной точкой маршрута станет Петергофское шоссе, а конечной — торговый комплекс «Мега Дыбенко» в Кудрово. Новый автобус будет проезжать по Ленинскому проспекту, улице Типанова, проспекту Славы, Ивановской и Народной улицам.

Автобус будет ходить с интервалами в 12-15 минут по будням, а в выходные дни интервалы составят 14-17 минут. На маршрут поставят 21 автобус вместимостью 80 пассажиров.

Автобус запустят с 1 июня 2022 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что с середины июля Красногвардейский район с Финляндским вокзалом свяжет автобус № 234.