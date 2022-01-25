С середины июля Красногвардейский район с Финляндским вокзалом свяжет автобус № 234

С середины июля Красногвардейский район с Финляндским вокзалом свяжет автобус № 234. Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

С середины июля Красногвардейский район с Финляндским вокзалом свяжет автобус № 234. Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

С 15 июля в Санкт-Петербурге начнет курсировать автобус №234, который свяжет жилые кварталы Невского и Красногвардейского районов с Финляндским вокзалом.

Новый маршрут позволит сделать лучше транспортные связи на правом берегу Невы. Примечательно, что маршрут автобуса №234 будет аналогом коммерческой маршрутке К-137, которая выводится из использования. Об этом сообщает пресс-служба Комитата по транспорту.

В автобусах будут приниматься к оплате льготные, студенческие, школьные проездные билеты, а также билеты длительного пользования.

Новые автобусы под номером 234 смогут вместить в себе до 50 пассажиров. В часы «пик» транспорт будет ходить каждые 12 минут, а в обычное время и по выходным автобусы будут подъезжать к остановкам каждые 16-18 минут. Маршрут будет перевозить пассажиров с 5:30 до полуночи.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с апреля новый маршрут №230 частично заменит коммерческую маршрутку К-30. Автобус свяжет Василеостровский, Петроградский, Выборгский и Калининский районы.