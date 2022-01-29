Путин поручил решить вопрос регистрации бездомных и оказания им медпомощи

Путин поручил решить вопрос регистрации бездомных и оказания им медпомощи
Поручение должно быть выполнено до 1 мая 2022 года. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Президент РФ Владимир Путин поручил улучшить механизм регистрации лиц без определенного места жительства, а также предоставить идеи по назначению им пенсий и оказанию медицинской помощи.

Как сообщается на сайте Кремля, правительство страны должно разработать предложения о совершенствовании механизмов регистрации бездомных, в том числе с помощью портала Госуслуги, а также о соблюдении их прав на получение пенсий и медицинское обслуживание.

Поручение должно быть выполнено до 1 мая 2022 года. Также Путин потребовал представить предложения о дополнительной поддержке НКО, помогающим бездомным.

Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и главы регионов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Путин поручил Минюсту проанализировать закон об иноагентах.

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