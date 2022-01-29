В Петербурге власти опровергли данные об учебной эвакуации населения

Объявления о якобы грядущей учебной эвакуации, которые развесили в центре Петербурга, являются фейковыми.

Как сообщает администрация Центрального района, в пятницу неизвестные расклеили на парадных жилых домов объявления, в которых говорилось о проведении учений по эвакуации и рассредоточению гражданского населения. Однако информация не соответствует действительности — никаких учебных мероприятий не планируется.

Сейчас, как отмечают в администрации, правоохранители устанавливают личности авторов объявлений. В отношении них примут меры.

В фейковых объявлениях говорилось, что 8 февраля якобы пройдет эвакуация в пункты временного размещения. При этом эвакуация детей должна была проходить отдельно от родителей. Также авторы указали, что в городе будет отключена сотовая связь.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Песков опроверг, что блокадников не пускали на Пискаревское кладбище из-за приезда Путина.