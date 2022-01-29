В Петербурге власти опровергли данные об учебной эвакуации населения

В Петербурге власти опровергли данные об учебной эвакуации населения
Объявления об эвакуации назвали фейком. Фото: администрация Центрального района

Объявления о якобы грядущей учебной эвакуации, которые развесили в центре Петербурга, являются фейковыми.

Как сообщает администрация Центрального района, в пятницу неизвестные расклеили на парадных жилых домов объявления, в которых говорилось о проведении учений по эвакуации и рассредоточению гражданского населения. Однако информация не соответствует действительности — никаких учебных мероприятий не планируется.

Сейчас, как отмечают в администрации, правоохранители устанавливают личности авторов объявлений. В отношении них примут меры.

В фейковых объявлениях говорилось, что 8 февраля якобы пройдет эвакуация в пункты временного размещения. При этом эвакуация детей должна была проходить отдельно от родителей. Также авторы указали, что в городе будет отключена сотовая связь.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Песков опроверг, что блокадников не пускали на Пискаревское кладбище из-за приезда Путина.

новости СПб учебная эвакуация фейк центр петербурга эвакуация населения


 

Новости партнеров
Гинцбург:
Гинцбург: "омикрон" не поможет выйти из пандемии коронавируса
Федосеева-Шукшина сбежала из пансионата: виновата ли дочь и при чем здесь Бари Алибасов
Федосеева-Шукшина сбежала из пансионата: виновата ли дочь и при чем здесь Бари Алибасов
"Заплатят" не только миллионеры: кого ещё затронет новый налог на вклады в России
У женщины, утонувшей на Крещение в гатчинской купели, не было шансов на спасение
У женщины, утонувшей на Крещение в гатчинской купели, не было шансов на спасение
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге власти опровергли данные об учебной эвакуации населения
Финансист рассказал, какие продукты подешевеют в 2022 году
Вирусолог заявил, что штамм «омикрон» может вызвать депрессию
Врач Мясников посоветовал есть орехи для укрепления иммунитета при COVID-19
Каждому до 30 000 рублей: Сбербанк перечисляет деньги россиянам
Песков не исключил, что Путин и Зеленский могут встретиться в Пекине
На Маршала Казакова днем загорелась легковушка «Шкода»
Путин поручил взять под контроль токсичный контент в интернете