Песков опроверг, что блокадников не пускали на Пискаревское кладбище из-за приезда Путина

Песков опроверг, что блокадников не пускали на Пискаревское кладбище из-за приезда Путина. Фото: пресс-служба Кремля

Песков опроверг, что блокадников не пускали на Пискаревское кладбище из-за приезда Путина. Фото: пресс-служба Кремля

Представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию, что блокадников не пускали на Пискаревское кладбище из-за приезда в Петербург президент России Владимира Путина.

Пресс-секретарь отмечает, что движение вокруг кладбища не было перекрыто. Об этом сообщает издание «Подъем».

Песков заявил, что жителей свободно пускали на Пискаревское кладбище почтить память погибших. К ним обратились с просьбой немного подождать во время того, как Путин возлагал цветы. При это подчеркивается, что ждать пришлось недолго.

Песков заключил, что на возложение цветов ушло около 10 минут, после чего все спокойно продолжилось. В связи с чем обвинение в недопуске блокадников на кладбище не является правдой.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Путин возложил венок к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище в Северной столице.