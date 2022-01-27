Путин посетил Пискаревское кладбище, чтобы почтить память жертв блокады Ленинграда

Путин посетил Пискаревское кладбище, чтобы почтить память жертв блокады Ленинграда
Президент посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Петербурге. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин возложил венок к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге.

Российский лидер прибыл в Северную столицу, сегодня, 27 января, чтобы почтить память жителей и защитников Ленинграда в день 78-й годовщины снятия блокады.

Как сообщили на официальном сайте Кремля, президент возложил цветы к подножию монумента «Мать-Родина».

Как стало известно, на Невском пятачке, где теперь стоит памятник «Рубежный камень», воевал отец президента России Владимир Спиридонович Путин, а мать Путина провела в Ленинграде всю блокаду. Кроме того, на Пискаревском кладбище в одной из братских могил похоронен старший брат Путина Виктор. Он умер в блокадном городе в малолетнем возрасте зимой 1942 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в честь 78-летия освобождения Ленинграда от блокады метро для ветеранов станет бесплатным. Бесплатно воспользоваться подземным транспортом также смогут бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, которые были созданы фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

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