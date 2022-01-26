Президент России 27 января посетит Пискаревское мемориальное кладбище в Северной столице

Президент России 27 января посетит Пискаревское мемориальное кладбище в Северной столице
Президент России 27 января посетит Пискаревское мемориальное кладбище в Северной столице. Фото: сайт Президента России

В четверг, 27 января, празднуется 78-ая годовщина снятия блокады Ленинграда. В этот день президент России Владимир Путин приедет в Петербург и посетит Пискаревское мемориальное кладбище.

Отмечается, что на мемориальном кладбище Путин почтит память погибших воинов-освободителей и жителей города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«27 января в день 78-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады президент России Владимир Путин посетит Пискаревское мемориальное кладбище», — отмечают в пресс-службе.

Как стало известно, На Невском пятачке, где теперь стоит памятник «Рубежный камень», воевал отец президента России Владимир Спиридонович Путин, а мать Путина провела в Ленинграде всю блокаду. Кроме того, на Пискаревском кладбище в одной из братских могил похоронен старший брат Путина Виктор. Он умер в блокадном городе в малолетнем возрасте зимой 1942 года.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что завтра, 27 января, с 9:00 до 16:00 отменяется остановка «Пискарёвское мемориальное кладбище» на автобусных маршрутах №№ 80, 123, 138, 178.

блокада ленинграда владимир путин ленобласть новости СПб пискаревское кладбище


 

Новости партнеров
Беглов озадачился недовольством богатых петербуржцев, о бедных – ни слова
Беглов озадачился недовольством богатых петербуржцев, о бедных – ни слова
Гинцбург:
Гинцбург: "омикрон" не поможет выйти из пандемии коронавируса
Аглая Шиловская ощущает присутствие умершего отца в жизни: «У портрета меняется выражение лица»
Аглая Шиловская ощущает присутствие умершего отца в жизни: «У портрета меняется выражение лица»
Мишустин раскритиковал власти Петербурга из-за проблем с COVID-19, глава комздрава объяснился
Мишустин раскритиковал власти Петербурга из-за проблем с COVID-19, глава комздрава объяснился
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Президент России 27 января посетит Пискаревское мемориальное кладбище в ...
Несовершеннолетние петербуржцы не смогут посещать зоопарк с 28 января по 13 ...
О повышении и переносе выплат, а также новых февральских бонусах для россиян
Росконтроль рассказал, какой продукт прикупить перед его скорым подорожанием
Мужчину, выбившему зубу фельдшеру, заключили под стражу до 23 марта
Подростки уже могут вакцинироваться «Спутником M» в любой из 59 ...
Сюрпризы для пенсионеров в феврале: прибавки и переносы выплат
Петербуржцы заметили сбой на сайте «Стопкоронавирус.РФ»