Президент России 27 января посетит Пискаревское мемориальное кладбище в Северной столице

В четверг, 27 января, празднуется 78-ая годовщина снятия блокады Ленинграда. В этот день президент России Владимир Путин приедет в Петербург и посетит Пискаревское мемориальное кладбище.

Отмечается, что на мемориальном кладбище Путин почтит память погибших воинов-освободителей и жителей города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«27 января в день 78-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады президент России Владимир Путин посетит Пискаревское мемориальное кладбище», — отмечают в пресс-службе.

Как стало известно, На Невском пятачке, где теперь стоит памятник «Рубежный камень», воевал отец президента России Владимир Спиридонович Путин, а мать Путина провела в Ленинграде всю блокаду. Кроме того, на Пискаревском кладбище в одной из братских могил похоронен старший брат Путина Виктор. Он умер в блокадном городе в малолетнем возрасте зимой 1942 года.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что завтра, 27 января, с 9:00 до 16:00 отменяется остановка «Пискарёвское мемориальное кладбище» на автобусных маршрутах №№ 80, 123, 138, 178.