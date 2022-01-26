В четверг несколько автобусов не будут останавливаться на «Пискаревском мемориальном кладбище»

В четверг несколько автобусов не будут останавливаться на "Пискаревском мемориальном кладбище". Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

В четверг несколько автобусов не будут останавливаться на "Пискаревском мемориальном кладбище". Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

В четверг, 27 января, несколько автобусов отменили свою остановку на «Пискаревском мемориальном кладбище».

Некоторые маршруты пройдут без одной остановки в определенный промежуток времени. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

Так, 27 января с 9:00 до 16:00 отменяется остановка «Пискарёвское мемориальное кладбище» на автобусных маршрутах №№ 80, 123, 138, 178. После указанного часа все, вероятно, восстановится в привычном режиме.

Отмечается, что самая близкая остановка к кладбищу, — «Меншиковский проспект». Она расположена в 350 метрах.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что из-за запланированного ремонта на участке Индустриального проспекта от шоссе Революции до Российского путепровода будет перекрыт проезд с конца апреля по конец октября. Работы проведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».