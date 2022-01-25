Движение на участке Индустриального проспекта перекроют с апреля по октябрь

Движение на участке Индустриального проспекта перекроют с апреля по октябрь
Движение на участке Индустриального проспекта перекроют с апреля по октябрь. Фото: Pixabay

В связи с запланированным ремонтом участок Индустриального проспекта от шоссе Революции до Российского путепровода будет перекрыт с конца апреля по конец октября.

Работы проведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба КРТИ.

Ремонт охватит участок протяженностью около трех километров. Кроме основной дороги будут затронуты «карманы» для парковки и мост через Охту.

Выбором подрядчика займутся в феврале. В последний раз работы на Индустриальном проспекте проводились в 2010 году.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с понедельника в тоннеле петербургской дамбы введены временные ограничения движения транспортных средств. Причиной этого станут ремонтные работы, — на участке будут проведены плановые технологические работы по обслуживанию оборудования в автотранспортном тоннеле.

индустриальный проспект крти ленобласть новости СПб ремонтные работы


 

Новости партнеров
Аглая Шиловская ощущает присутствие умершего отца в жизни: «У портрета меняется выражение лица»
Аглая Шиловская ощущает присутствие умершего отца в жизни: «У портрета меняется выражение лица»
Счастливый Прилучный отдохнул в Дубае с бывшей женой Агатой Муцениеце, но идиллию испортила Карпович
Счастливый Прилучный отдохнул в Дубае с бывшей женой Агатой Муцениеце, но идиллию испортила Карпович
Пожилой житель Пушкина чуть не лишился квартиры и денег, подозреваемого задержали в Тосно
Пожилой житель Пушкина чуть не лишился квартиры и денег, подозреваемого задержали в Тосно
Врач: переболевшие ковидом могут заразиться омикроном с вероятностью 15-20%
Врач: переболевшие ковидом могут заразиться омикроном с вероятностью 15-20%
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Движение на участке Индустриального проспекта перекроют с апреля по октябрь
Индексации пенсий на 8,6% или повышение до 31 тыс рублей: Совфед поддержал ...
Медик оказывал пьяному петербуржцу помощь, а тот ногой сломал ему зуб
4 неявных симптома омикрона. Как отличить его от другого штамма
Поиски тела женщины, утонувшей на Крещение в реке Оредеж, продолжаются
В Пулково задержали подозреваемого в изнасиловании
Будущим студентам рассказали, как будет проходить поступление в 2022 году
Консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова уходит на дистанционку