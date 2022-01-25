Движение на участке Индустриального проспекта перекроют с апреля по октябрь

Движение на участке Индустриального проспекта перекроют с апреля по октябрь. Фото: Pixabay

Движение на участке Индустриального проспекта перекроют с апреля по октябрь. Фото: Pixabay

В связи с запланированным ремонтом участок Индустриального проспекта от шоссе Революции до Российского путепровода будет перекрыт с конца апреля по конец октября.

Работы проведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба КРТИ.

Ремонт охватит участок протяженностью около трех километров. Кроме основной дороги будут затронуты «карманы» для парковки и мост через Охту.

Выбором подрядчика займутся в феврале. В последний раз работы на Индустриальном проспекте проводились в 2010 году.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с понедельника в тоннеле петербургской дамбы введены временные ограничения движения транспортных средств. Причиной этого станут ремонтные работы, — на участке будут проведены плановые технологические работы по обслуживанию оборудования в автотранспортном тоннеле.