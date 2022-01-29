На Малой Карпатской пытались спасти пылающий автомобиль

На Малой Карпатской пытались спасти пылающий автомобиль
На Малой Карпатской пытались спасти пылающий автомобиль. Фото: "Яндекс.Карты"

Во Фрунзенском районе спасатели пытались спасти объятый пламенем автомобиль, который был заперт в воспламенившемся гараже.

Около 20:34 в экстренные службы поступило сообщение, что во Фрунзенском районе на улице Малая Карпатская, 10 произошло возгорание в гараже. На место было отправлено 2 единицы техники от МЧС и 10 человек личного состава.

Оказалось, что пожар разгорелся в цельнометаллическом, размером 3х6 метров гараже, в котором находился автомобиль «Нива». Полностью спасти транспорт не удалось, в автомобиле обгорели части салона. В гараже пламя разошлось на площади 5 квадратных метров.

Пожар удалось ликвидировать в 20:48. В настоящий момент сведения о пострадавших не поступали.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что пожар вспыхнул в жилой квартире на проспекте Королёва, 26, корпус 1 Приморского района вечером субботы, 29 января.

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