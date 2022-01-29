«До пожара не доехали»: в Приморском районе удалось устранить возгорание в двушке

Пожар вспыхнул в жилой квартире на проспекте Королёва, 26, корпус 1 Приморского района.

Около 20:27 в субботу, 29 января, на пульт управления диспетчера экстренных служб поступило сообщение о возгорании в Приморском районе. Была собрана команда спасателей, но до самого пожара они не доехали: возгорание удалось ликвидировать до прибытия специалистов.

Как выяснилось в двухкомнатной отдельной квартире пожар произошел на кухне 15 квадратных метров. Успела обгореть обстановка только на 1 квадратном метре.

На настоящий момент сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара были готовы 2 единицы техники от МЧС и 10 человек личного состава.

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