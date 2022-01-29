На Маршала Казакова днем загорелась легковушка «Шкода»

На Маршала Казакова днем загорелась легковушка &#171;Шкода&#187;
Пожар удалось потушить своими силами до прибытия спасателей. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

В Красносельском районе сегодня днем тушили автомобильный пожар — горела «Шкода».

Как сообщили в городской пресс-службе ГУ МЧС, пожарная служба получила сообщение об автомобильном пожаре в 15:26. Все случилось возле дома №26 по улице Маршала Казакова.

В легковом автомобиле «Шкода» загорелся салон. Пожар удалось потушить своими силами до прибытия спасателей. Тем не менее, к месту происшествия прибыли 10 человек личного состава и две единицы техники.

В результате пожара никто не пострадал. О причинах возгорания не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Колпино молоковоз устроил двойное ДТП с участием скорой и полиции, проводится проверка.

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На Маршала Казакова днем загорелась легковушка «Шкода»
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