На Маршала Казакова днем загорелась легковушка «Шкода»

В Красносельском районе сегодня днем тушили автомобильный пожар — горела «Шкода».

Как сообщили в городской пресс-службе ГУ МЧС, пожарная служба получила сообщение об автомобильном пожаре в 15:26. Все случилось возле дома №26 по улице Маршала Казакова.

В легковом автомобиле «Шкода» загорелся салон. Пожар удалось потушить своими силами до прибытия спасателей. Тем не менее, к месту происшествия прибыли 10 человек личного состава и две единицы техники.

В результате пожара никто не пострадал. О причинах возгорания не сообщается.

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