В Колпино молоковоз устроил двойное ДТП с участием скорой и полиции, проводится проверка

В Колпино молоковоз устроил двойное ДТП с участием скорой и полиции, проводится проверка
Место ДТП. Фото: ГУ МВД по Петербургу

В Колпинском районе полиция разбирается в обстоятельствах ДТП с участием семи машин, в том числе автомобилями скорой помощи и полиции.

В пресс-службе городского ГУ МВД рассказали, авария случилась накануне около 21 часа на Софийской улице неподалеку от пересечения с Колпинским шоссе. Там столкнулись автомобили «Форд» и «БМВ». К месту ДТП были вызваны скорая помощь и полиция, которые по прибытии включили проблесковые маяки и выставили предупреждающие конусы.

Место ДТП. Фото: ГУ МВД по Петербургу

Спустя два часа водитель молоковоза «Сканиа» не справился с управлением на скорости в 100 км/ч и врезался в автомобиль полиции. Служебную машину отбросило в карету скорой помощи, которая столкнулась уже с одним из автомобилей-участников первого ДТП.

Место ДТП. Фото: ГУ МВД по Петербургу

Далее молоковоз зацепил еще две попутные иномарки: «Фольксваген» и «Шкода».

Место ДТП. Фото: ГУ МВД по Петербургу

В результате аварии пострадал 14-летний подросток, который был в машине, попавшей в первое ДТП. Он получил несерьезные травмы и попал в больницу. Также госпитализирован водитель скорой помощи, которого сбила его карета, когда в нее врезался полицейский автомобиль.

Место ДТП. Фото: ГУ МВД по Петербургу

Отмечается, что 58-летний водитель молоковоза был трезвым. Проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что за массовое ДТП с погибшим на «Коле» задержали водителя грузовика.

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